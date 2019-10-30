ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te Cadılar Bayramı partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.
Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.
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