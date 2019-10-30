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ABD'de Cadılar Bayramı partisinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ABD'nin eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldü. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.

ABD basınındaki haberlere göre, yetkililer, Long Beach'te partisi verilen bir evde düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

Polis, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığını açıklamadı.

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