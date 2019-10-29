SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
SON DAKİKA HABERi: ABD Başkanı Donald Trump, “Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isimin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Trump'ın tam açıklaması şöyle;
"Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Muhtemelen örgütün yeni lideri olacaktı. Artık o da öldü"
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞAHİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR!
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