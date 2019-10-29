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SON DAKİKA: Trump'tan flaş açıklama: Bağdadi'nin yerine gelecek kişi de öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: BAĞDADİ'NİN YERİNE GELECEK KİŞİ...

SON DAKİKA HABERi: ABD Başkanı Donald , “'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.” dedi.

ABD Başkanı Donald , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isimin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Trump'ın tam açıklaması şöyle;

"Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Muhtemelen örgütün yeni lideri olacaktı. Artık o da öldü"

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