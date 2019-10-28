DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir?

CIA'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu. DEAŞ'ın yeni lideri Hacı Abdullah el-Afari lakaplı terörist Abdullah Kardaş oldu.

CIA'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre DEAŞ'ın yeni lideri, Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş oldu.

"BAĞDADİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"



Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık." dedi.

TRUMP, ''DEAŞ'IN YENİ LİDERİNİ BİLİYORUZ'' DEMİŞTİ!

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." Dünya Trump'ın bu açıklamasına kilitlenmişti ki DEAŞ'ın yeni lideri çok geçmeden belli oldu.