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DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
DEAŞ'IN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU!

'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü 'ın yeni lideri belli oldu. DEAŞ'ın yeni lideri Hacı Abdullah el-Afari lakaplı terörist oldu.

'e yakınlığıyla bilinen Newsweek'in haberine göre 'ın yeni lideri, Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı oldu.

"BAĞDADİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık." dedi.

TRUMP, ''DEAŞ'IN YENİ LİDERİNİ BİLİYORUZ'' DEMİŞTİ!

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." Dünya Trump'ın bu açıklamasına kilitlenmişti ki DEAŞ'ın yeni lideri çok geçmeden belli oldu.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Bağdadi operasyonu açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN "BAĞDADİ OPERASYONU" AÇIKLAMASI: ABD TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI
Trump'ın Bağdadi operasyonunu izlediği anın fotoğrafı TRUMP'IN BAĞDADİ OPERASYONUNU İZLEDİĞİ ANIN FOTOĞRAFI
Rusya'dan flaş Bağdadi açıklaması! RUSYA'DAN FLAŞ BAĞDADİ AÇIKLAMASI!
Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: OPERASYON ÖNCESİ ABD İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

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