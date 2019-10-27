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Trump'tan olay yaratan açıklama: Büyük bir şey oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TRUMP'TAN OLAY YARATAN AÇIKLAMA: BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

Başkanı 'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin 'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

BAĞDADİ'YE YÖNELİK "ÇOK GİZLİ" OPERASYON

Öte yandan Newsweek dergisi, yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, 'nin kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

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