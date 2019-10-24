Donald Trump: Petrol sahalarında DEAŞ'ın yapılanmasına izin vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Suriye’deki petrol sahalarında DEAŞ’ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi" ifadelerini kullandı.
"DEAŞ'IN BU ALANLARA SAHİP OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Trump, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD, Kürtlerin (YPG/PKK) yardımıyla ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
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