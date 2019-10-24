24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Donald Trump: Petrol sahalarında DEAŞ'ın yapılanmasına izin vermeyeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
DONALD TRUMP'TAN YENİ MESAJ: SURİYE'DEKİ PETROL SAHALARINDA...

Başkanı sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “’deki sahalarında ’ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün konuşmamda bahsettiğim yatakları, ABD ele geçirene kadar 'ın elindeydi" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN BU ALANLARA SAHİP OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD, Kürtlerin (YPG/PKK) yardımıyla ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Yaptırımların... |Video ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: YAPTIRIMLARIN... |VİDEO

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için emir verdim ABD BAŞKANI TRUMP: TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN EMİR VERDİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN