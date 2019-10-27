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Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019
KOLOMBİYA'DA ASKERİ HELİKOPTER RADARDAN KAYBOLDU

'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi. Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu.

Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.

Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, 'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.

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