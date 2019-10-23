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ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Suriye'deki son durumu değerlendiren Başkan , yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz

-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak

- Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Başkan Erdoğan, ülkesini çok seviyor, yakın zamanda buluşacağız.

TUTUKLU DEAŞ'LILARIN DURUMU

-Avrupa ülkeleri vatandaşı olanları almalı

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