ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Suriye'deki son durumu değerlendiren ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Yaptırımların kalması emrini verdim
-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz
-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak
- Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Başkan Erdoğan, ülkesini çok seviyor, yakın zamanda buluşacağız.
TUTUKLU DEAŞ'LILARIN DURUMU
-Avrupa ülkeleri vatandaşı olanları almalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yeni görüntüler! Öcalan posterleri indirildi
- Tüm dünya izledi! İşte ilk görüntüler...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SMO birlikleri Ceylanpınar'a geçiş yaptı
- CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
- Bakan açıkladı! Sayıları 2100'e çıkıyor
- Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
- Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
- HDP'li isim hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
Daha Fazla Gör
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması
- Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"
- Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...
- Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama