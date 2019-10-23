ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama

Suriye'deki son durumu değerlendiren ABD Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Yaptırımların kalkması için emir verdim. Suriye'den çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de son durumu değerlendiren Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Yaptırımların kalması emrini verdim

-Kürtlere harika hizmet verdik, şimdi Suriye'den çıkıyoruz

-Suriye'de petrolü korumak için çok az askerimiz kalacak

- Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Başkan Erdoğan, ülkesini çok seviyor, yakın zamanda buluşacağız.

TUTUKLU DEAŞ'LILARIN DURUMU

-Avrupa ülkeleri vatandaşı olanları almalı