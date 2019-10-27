Irak, Suudi Arabistan'a ait 2 televizyon kanalını kapattı
Irak, Suudi Arabistan'a ait iki televizyon kanalı Alarabiya ve Al Hadath'in ülke içinde çalışmasını durdurdu. Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.
Irak, Suudi Arabistan'a ait iki televizyon kanalı Alarabiya ve Al Hadath'in ülke içinde çalışmasını durdurdu.
Alarabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, Irak polisinin Alarabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.
Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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