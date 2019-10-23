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Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
İRAN: PUTİN İLE ERDOĞAN'IN VARDIĞI MUTABAKAT...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında dün akşam varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mutabakatı bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, "İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Mousavi, "Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye'nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" sözlerini kullandı.

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