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ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
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ABD Başkanı 'ın politikasını yöneten yetkilileri ile //'nin üyeleri arasında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Öyle ki gelen bilgilere göre; ABD Rayburn YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattı.

'in çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırdığı özel haberinde, terör örgütü //'nin üyeleriyle ABD yetkilileri arasında kapalı kapılar ardında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı, bir keresinde bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin bağırarak çevirmenin yüzüne kalem fırlattığı belirtildi.

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KALEM FIRLATTI

Bakanlığının, üst kademedeki üyelerini fırçalayarak YPG/PKK/SDG'yi defalarca 'deki muhalif unsurla çalışmaya zorladığı kaydedilen haberde, olaydan ilk elden haberi olan bir kaynağın, Suriye özel temsilcisi olan ABD Joel Rayburn'ün bu görüşmelerden birinde YPG/PKK/SDG üyelerine bağırdığını ve çevirmenin yüzüne kalem fırlattığını aktardığı ifade edildi.

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TEYİT EDİLDİ

Olaylardan dolaylı bilgi sahibi olan iki kaynağın da bu vakayı teyit ettiği kaydedildi. Habere göre, kaynaklardan biri, "Rayburn'ün Suriyeli muhalif grupları sevdiğini, bu grupların 'a karşı koyabileceğini düşündüğünü" söyledi.

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GENİŞ KESİTTEN İLGİLİ TARAFLARLA...

İlk etapta The National Interest'in haberini çarşamba gününe kadar yayınlamaktan kaçınmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, bu sürenin, "anlamlı, faydalı cevaplar" için "birkaç farklı kaynaktan bilgi edinilmesini" mümkün kılacağını izah ettiği, bundan bir buçuk saat sonra ise "SDG'den (SDG adını kullanan YPG/PKK), Suriye Müzakere Komisyonu ve Beyaz Baretliler dahil olmak üzere geniş kesitten ilgili taraflarla diyaloğa girmesini istedikleri" açıklamasını yaptı.

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