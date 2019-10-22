SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin'den kritik zirve sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkan�� Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. İki lider görüşmeye dair kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yanısıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu.



'ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'



Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık.Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu ve Türk Akım'da işbirliğimiz sürüyor. S-400'de teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.



'SAYIN PUTİN'LE ÇOK CİDDİ ÇABA HARCADIK'



Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pekçok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır.



İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı'nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak.



RUSYA İLE TARİHİ ANLAŞMA!



Bugün tarihi bir mutabakata imza attı. Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türkve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikararın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.



Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.



Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır.



'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'



Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz . Sayın Putin'e teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Putin'in açıklamalarınden önemli başlıklar;



Sayın Cumhurbaşkanı, bayanlar, bayanlar. Türkiye Cumhurbaşkanına davetimi kabul ettiğim için müteşekkiriz. Kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık, davetimi o gün dile getirdim. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumu müzakere ve Fırat'ın ötesindeki durumu da ele almak için bugün biraraya geldik. Sayın Erdoğan Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz.



Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye ile kuzeydoğundaki Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor.



" TÜRKİYE İLE SURİYELİLER BİRLİKTE SAĞLAYACAK"

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, bunların arasında DEAŞ var. Militanları cezaevlerinde bulunuyorlar, kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymakla mümkündür. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ile Suriyeliler birlikte sağlayacak. Suriye hükümeti ile kuzey doğudaki Kürtler arasında geniş diyalog başlatılması gerekiyor. Bu kapsayıcı diyalog yoruyla Kürt, çok uluslu Suriye halkının hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir.



'ULUSAL PARALARLA ÖDEMELERİ ÖNGÖREN SÖZLEŞME İMZALANDI'



Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Uluslararası topluma, BM'nin ilgili kurum ve kuruluşlarına göçmenlerin dönüşünü desteklemelerini bekliyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, siyasallaştırma ve ön şartlar ileri sürmeden yapmalılar. Büyük bir memnuniyetle ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı.