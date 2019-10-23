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İstanbul'da halk otobüsü şoförü ile yolcu birbirine girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
İSTANBUL'DA HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ İLE YOLCU BİRBİRİNE GİRDİ

, Fatih'te halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Küfür, tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün şoförü Yavuz Selim durağına geldiği sırada durarak yolcu almak istedi.

İstanbul'da halk otobüsü şoförü ile yolcu birbirine girdi İSTANBUL'DA HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ İLE YOLCU BİRBİRİNE GİRDİ

"BEDAVACISIN..."

O esnada iddiaya göre otobüs şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otobüs şoförü, yüksek sesle bağıran yolcuya "İstediğin yere telefon aç" derken, yolcu ise "Hep böyle yapıyorsun" karşılığını verdi.

Tansiyonun iyice yükseldiği olayda otobüs şoförü yolcuya, "İn aşağıya" dedi. Yolcunun "İnmiyorum ne yapacaksın?" sözleri üzerine adeta çıldıran şoför, "Sen para veriyor musun, bedava biniyorsun. Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun" dedi.

DURAĞI GEÇTİ

Tartışma sürdüğü esnada şoför durakta bekleyen yolcuları almadan birkaç metre ilerleyince diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Aracı durdurarak ayağa kalkan şoför ile yolcu arasında daha da şiddetlenen kavgada şoför, "Git çağır polisi, yeter artık yeter" diyerek bağırdı.

ALMADAN GİTTİ

Dışarıda bekleyen yolculara da "Ne oldu ağabey hayırdır?" diyen şoför, ardından küfürleştiği yolcuyu almadan duraktan ayrıldı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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