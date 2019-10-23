Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in uzun görüşme sonrası Soçi'de vardığı “Suriye mutabakatı”nın ayrıntılarını Anadolu Ajansı’nda açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi ve "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir." dedi. Çavuşoğlu açıklamasında, Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Putin'in "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dediğini aktardı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzun görüşme sonrası Soçi'de vardığı "Suriye mutabakatı"nın ayrıntılarını Anadolu Ajansı'nda açıklıyor.

Mutabakatında detaylarına dair ayrıntıları aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"5 GÜN İÇİNDE 2 ÖNEMLİ GÜÇLE ANLAŞMA SAĞLANDI"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi. 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağlandı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir.

"TERÖR DEVLETİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacak. Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti.

"UYGULAMA KAPASİTESİ YOK"

Göçmenlerin evlerine dönmeleri için önemli adım atıldı. Yerel halkın katılımıyla güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak.

-ADANA MUTABAKATI-

Rejimle istihbari temas olur, doğrudan temasımız yok. Suriye rejimi şu an mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Rusya mutabakatın uygulanmasında rol üstlenecek.

-SURİYELİ MÜLTECİLER-

Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor. Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Avrupa ülkeleri Suriyeliler bize gelmesin diyor. Önümüzdeki günlerde NATO Zirvesinde 3 AB ülkesiyle bir araya gelmeyi konuşuyoruz. Burada herkesin görevi var, Rejim dahil.

GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

Denetimi asker ve istihbarat sağlayacak. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Rusya ile iş birliğimiz mutabakatla daha da artacaktır. 10 km derinlikteki gereken her yerde devriye yapılacak. Devriyelerin bir zaman sınırı yok, siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek. Her yerde teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz.





BARIŞ PINARI HAREKATINA YÖNELİK TEPKİLER

Biz harekatın amacını herkese çok güzel anlattık. Anlamak istemediklerini gördük. Oyun bozuldu. Harekatımıza tepki gösterseler de meşruiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi herkes bizimle çalışmak arzusunda. Sahada varsanız masada da varsınız, dengeler değişti.



YPG/PKK TANIMININ ÇARPITILMASI



Kürtler diye bir tabir kullanılıyorsa biz buna karşıyız. Muhtırada da gördünüz YPG unsurları diyor. PKK eşittir Kürtler demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür.



120 SAAT SONUNDA ABD İLE GÖRÜŞME



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ABD, YPG'yi çıkarttı bilgisini teyit etti. Karşımıza YPG çıkarsa temizleriz. Teröristleri temizlemek boynumuzun borcu. YPG/PKK kiminle iş tutarsa tutsun gereğini yaparız. Putin "Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız" dedi. Rusya Rejimin YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Suriye rejimine tamamen güvenemiyoruz.



ABD'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ



ABD gördüğümüz kadarıyla 30 km'den tamamen çekiliyor ama güney bölgesine ve Irak'ın batısına yakın yerlere geçecek gibi görünüyorlar. Bugüne kadar YPG'ye verdiği silahların çoğunu da Irak üzerinden getirdiler. Bunların esas endişesi burada YPG/PKK terör örgütüne destek verme amacı şudur; İran buraya gelmesin, Bunu da kim istiyor? İsrail. ABD'nin neler yapacağını da göreceğiz.



SURİYE MİLLİ ORDUSUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Suriye Milli Ordusu kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. Çok sayıda da şehit var SMO'dan. O gün mecliste de söyledim. Bu insanlar DEAŞ'a karşı mücadele etti mi? Etti. Şehit verdiler mi? Verdiler. DEAŞ'a karşı mücadele ederken iyi YPG/PKK'ya karşı mücadele verirken birden cihatçı oluyorlar.



TUTUKLU DEAŞLILAR



Bir boşluk olursa bundan en çok terör örgütleri faydalanır. DEAŞ'ın canlanması en çok Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Bu örgütün içinde çok sayıda yabancı teröristler var. DEAŞ'lı teröristlerin kendi ülkelerine geri dönem ihtimali var mı? Ne zaman oluyor? Bilinmez. DEAŞ'ın canlanmasını en çok biz istemeyiz. Hiçbir ülke DEAŞ'lı teröristlerle göğüs göğüse çarpışmamıştır. 4 bin civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Fırat'ın doğusunda ele geçirdiğimiz DEAŞ'lılarla ilgili Türk vatandaşıysa zaten hemen getirip hapishaneye koyuyoruz, yargılama süreci başlıyor. Suriye ya da Irak kökenliyse orada hapishaneler var orada tutuluyor. ABD'nin sürekli gündeme getirdiği ülkelerine geri göndermek gerekiyor. Bu ülkelerin de alıp kendi ülkelerinde yargılaması ve sorgulaması lazım. Sadece Avrupa değil her yerden var. 125'ten fazla ülkeden yabancı savaşçı gelmiş Suriye'ye. Japon terörist bile vardı.

Her ülke kendi vatandaşını alsa meselenin büyük bölümü çözülür. Ama maalesef bugün bazı ülkeler almamak için vatandaşlıktan çıkarıyor. Diyelim ki almadılar o zaman biz burada tutarız.

Bir çalışma grubumuz var, her ihtimale karşı neler yapılacak? Bunları zaten biz çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar var. Bazı kadınlar savaşmak için geldi onlar da terörist. 14-15 yaşındaki çocuklar ortada kaldı. Ne yapacağız? Rehabilite edebilecek miyiz? Topluma kazandırabilecek miyiz? Bunu da yapmamız lazım. Irak'ta bizim vatandaşımız olan çok sayıda kadını Türkiye'ye getirdik.

Bizim harekatımız herkesi yumuşatmaya başladı. Sadece komşu ülke diye Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Ben suya sabuna dokunmayayım, böyle bir dünya yok.

BARIŞ PINARI HAREKATI SÜRECEK Mİ?

Harekatı durdurduk ama çekileceğimiz anlamına gelmez. Sığınakların ve tuzakların temizlenmesi lazım.

AVRUPA'DAN GELEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Fransa kara propaganda yaptı. Fransa ABD'ye yaranmak için bunu yaptı. Avrupalı liderler ikiyüzlülüğün yanında kraldan çok kralcılık yaptı. Boris Johnson'ı ayrı tutmak isterim. İngiltere yönetimi gayet dengeli bir tutum sergiledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN TARTIŞMALI SÖZLERİ

Kıbrıs Türk halkı harekata destek verdi. Makam sahibi insanlar çok dikkatli konuşmalı.

ANAYASA KOMİSYONU

Anayasa komisyonu Astana sayesinde kuruldu.



Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'deki toplantısından bir gün önce Rusya ve İran dışişleri bakanları ile Cenevre'ye gidebiliriz.