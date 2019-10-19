Son dakika: Başkan Erdoğan: Salı günü süre doluyor, olmazsa harekata devam ederiz

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunurken, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Vardığımız mutabakatı yazılı bir şekilde 13 maddelik kağıda döktük. 120 saatte mutabık kaldık. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Vardığımız mutabakatı yazılı bir şekilde 13 maddelik kağıda döktük. 120 saatte mutabık kaldık. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" DEDİK

Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Suriyelerin ülkelerine dönüş için gerekenler yapılmıyor. Yeniden kolları sıvadık. Bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedik.

TÜRK MİLLETİNİ TANIMIYORLAR AMA TANIYACAKLAR

Ne diyor Mehmet Akif İstiklal Marş'ında dediği gibi "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım." Kim bize zincir vuracakmış soruyorum. Ellerinde yüzlerce masumun kanı olanlarla mı bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi, onlarla koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış. Soruyorum hangi alçak bize zincir vuracakmış!

İstiklali ve istikbali için baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.

SON 9 GÜNDE HERKESİN MASKESİ DÜŞTÜ

Ne diyoruz biz sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki Suriyeliler için evlerine dönmeleri için gereken güven şartlarını sağlayacağımızı söylüyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.

Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet devletle masaya oturduk. Terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik.

TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZMEYİ SÜRDÜRÜRÜZ

Amacımız bu bölgede kimseyle çatışmak olmadığını belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir şekilde 13 maddelik kağıda döktük. 120 saatte mutabık kaldık. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.

Ülkemize verilen sözleri tutmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

İnşallah bu bayrak inmeyecek, inşallah bu ezan susmayacak, bu devlet hep payidar olacak, bu millet hep özgür yaşayacak.

PUTİN İLE BİR HAL ÇARESİ BULMAMIZ LAZIM

Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum (Harekat bölgesindeki rejim güçleri) orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek süre bittiği an harekata devam edeceğiz.