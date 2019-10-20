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Pakistan Hindistan arasında gerginlik tırmanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019
PAKİSTAN HİNDİSTAN ARASINDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

ordusunca, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın tarafından açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu, 9 askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Ordu Sözcüsü Asıf Gafur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hattın kontrolündeki bölgesinden kontrolündeki Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerindeki sivillere ateş açıldığını belirtti.

Ateşe karşılık verildiğini kaydeden Gafur, " Jura, Şahkot ve Nuşehri bölgelerinde ateşkes ihlali yaparak sivilleri hedef aldı. Anında karşılık verildi. 9 Hint askeri öldürüldü, birçoğu da yaralandı, 2 sığınak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hint askerlerinin açtığı ateşte ise 3'ü sivil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 7 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

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