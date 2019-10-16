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Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları basın toplantısını bastı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI BASIN TOPLANTISINI BASTI

Terör örgütü / yandaşları, Alman hükümet sözcüsünün basın toplantısını bastı. Alman polisi, terör örgütü yandaşlarının eylemine müdahale etmek yerine sadece izlemekle yetindi.

Terör örgütü / yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

ALMAN POLİSİ İZLEMEKLE YETİNDİ

Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.

İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.

Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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