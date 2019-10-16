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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, terörist Enes Kanter'in skandal paylaşımına destek verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TWİTTER'IN CEO'SU ENES KANTER'İN SKANDAL PAYLAŞIMINA DESTEK VERDİ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu , 'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su de 'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek kimlere destek verdiğini açıkça ortaya koydu.

elebaşı Fetullah Gülen'e 'babam' diyen , Türkiye'yi hedef aldığı bir tweet attı. Pasaportu iptal edildiği için ailesiyle görüşemediğini ve ailesinin de Türkiye'den ayrılamadığını belirten terör örgütü üyesi Enes Kanter'in paylaşımını retweetleyen 'ın CEO'su , büyük bir skandala imza attı.

BABAM HAPİSTE DİYEREK TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ İŞARET ETTİ

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu küstah ifadelere yer verdi;

5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım.
Babam hapiste
Kardeşlerim iş bulamıyor
Pasaportum iptal edildi
Ailem ülkeden ayrılamıyor
Her gün ölüm tehdidi alıyorum
Saldırı tacize uğruyorum
Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum
ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Enes Kanter'in küstah tweetini beğenerek büyük bir skandala imza attı.

FETÖ'cü Enes Kanter'den FOX TV'de küstah 'Barış Pınarı' açıklaması |Video FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN FOX TV'DE KÜSTAH 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI |VİDEO

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ALİ ALİ

SANA YAPILAN AZ BİLE

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cevapla 16.10.2019 14:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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