Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, terörist Enes Kanter'in skandal paylaşımına destek verdi

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek kimlere destek verdiğini açıkça ortaya koydu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'babam' diyen Enes Kanter, Türkiye'yi hedef aldığı bir tweet attı. Pasaportu iptal edildiği için ailesiyle görüşemediğini ve ailesinin de Türkiye'den ayrılamadığını belirten terör örgütü üyesi Enes Kanter'in paylaşımını retweetleyen Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, büyük bir skandala imza attı.

BABAM HAPİSTE DİYEREK TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ İŞARET ETTİ

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu küstah ifadelere yer verdi;

5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım.

Babam hapiste

Kardeşlerim iş bulamıyor

Pasaportum iptal edildi

Ailem ülkeden ayrılamıyor

Her gün ölüm tehdidi alıyorum

Saldırı tacize uğruyorum

Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum

ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Enes Kanter'in küstah tweetini beğenerek büyük bir skandala imza attı.