Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, terörist Enes Kanter'in skandal paylaşımına destek verdi
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek kimlere destek verdiğini açıkça ortaya koydu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'babam' diyen Enes Kanter, Türkiye'yi hedef aldığı bir tweet attı. Pasaportu iptal edildiği için ailesiyle görüşemediğini ve ailesinin de Türkiye'den ayrılamadığını belirten terör örgütü üyesi Enes Kanter'in paylaşımını retweetleyen Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, büyük bir skandala imza attı.
BABAM HAPİSTE DİYEREK TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İ İŞARET ETTİ
Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu küstah ifadelere yer verdi;
5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım.
Babam hapiste
Kardeşlerim iş bulamıyor
Pasaportum iptal edildi
Ailem ülkeden ayrılamıyor
Her gün ölüm tehdidi alıyorum
Saldırı tacize uğruyorum
Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum
ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL!
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Enes Kanter'in küstah tweetini beğenerek büyük bir skandala imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Münbiç açıklaması
- AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi
- Skandal ortaya çıktı! ABD'den Türkiye'nin operasyonuna karşı YPG/PKK'ya özel eğitim
- Kim’den dünyaya dağın zirvesinden mesaj
- Trump'tan Türkiye için bomba sözler
- Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Pentagon'dan yaptırım açıklaması
- Uzaylı olduğu iddia ediliyordu! Sırrı çözüldü...
- İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
- Rus askeri uzman flaş sözler!
- İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki: Münasebetsiz bir cümle
- Başkan Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete...
- Başkan Erdoğan'dan Münbiç'te son durum ve UEFA'nın skandal soruşturmasına sorularına yanıt |Video
- Başkan Erdoğan’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt: Azdan az çoktan çok gider
- Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
- Bakan Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı
- Havalimanında görevli Tuğçe Selvi'ye hakaret etmişti! Fatma Funda Esenç'in cezası belli oldu
- AK Parti'den flaş açıklama: Kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduk
- ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye gelecekte...
- Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı