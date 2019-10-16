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Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
FİLİPİNLER'DE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi... 'in 'nda 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, can veya mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

'in 'nda 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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