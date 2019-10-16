Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can veya mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.