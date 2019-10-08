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Dışişleri Bakanlığından İtalya'nın skandal terörist başı Öcalan kararına kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TÜRKİYE'DEN İTALYA'NIN SKANDAL KARARINA KINAMA

, 'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı. Dışişleri açıklamasında, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.

, 'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Berceto Belediye Meclisince PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterildi.

"PKK'NIN ELEBAŞINI MEŞRULAŞTIRMAYA YÖNELİK HİÇBİR GİRİŞİM KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.

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Cılız tepki Cılız tepki

Her zamanki gibi cılız tepki. Kocaksin büyük elçiyi. ABD havlıyor. Onlarada üsleri kapatma tehditi yapacaksın.. Rest rest

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cevapla 09.10.2019 00:05
orhan tamer orhan tamer

Yahudi rahat durmuyor...200 yildir hakkettigi dayak yahudi enternasyanele atilmalidir artik.Yeter demenin zamani geciyor bu insanlik dusmanlarina..

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 21:38
T&#220;RKO TÜRKO

BUNLAR YOKLAMA AB İLE TERS DÜŞÜLME CABALARI VE ARKASINDA AMBARGO KOYACAKLAR.NEDEN SURİYEYE MÜDAHALE YAPILMASIN DİYE ....GERİ ADIM ATMAK YOK . VE BÜYÜKELCİYİ İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİN

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 17:29
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