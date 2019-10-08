Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü!
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
Son dakika haberi... Almanya'nın batısındaki Trier kenti yakınlarında bir F-16 savaş uçağının yere çakıldığı bildirildi.
Almanya Hava Kuvvetleri, ABD'ye ait bir savaş uçağının ülkenin batısındaki Trier kenti yakınlarında düştüğünü duyurdu.
Açıklamada yere çakılan jetin bir F-16 olduğu bildirildi.
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