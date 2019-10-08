Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü!

Son dakika haberi... Almanya'nın batısındaki Trier kenti yakınlarında bir F-16 savaş uçağının yere çakıldığı bildirildi.

Almanya Hava Kuvvetleri, ABD'ye ait bir savaş uçağının ülkenin batısındaki Trier kenti yakınlarında düştüğünü duyurdu.



Açıklamada yere çakılan jetin bir F-16 olduğu bildirildi.