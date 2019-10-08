08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den Çin için yeni hamle

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
ABD'DEN ÇİN İÇİN YENİ HAMLE

Ticaret Bakanlığı, 28 Çinli teşekkülün, kuzeybatı bölgesinde Uygurlara ve çoğu Müslüman diğer azınlıklara karşı "istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları" nedeniyle kara listeye alındığını duyurdu.

, Sincan 'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü ticari kara listeye aldı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruda, 28 Çinli teşekkülün, kuzeybatı bölgesinde Uygurlara ve çoğu Müslüman diğer azınlıklara karşı "istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları" nedeniyle kara listeye alındığı bildirildi.

Duyuruda, "Bilhassa bu teşekküller, 'in Uygurlara, Kazaklara ve Müslüman azınlık gruplarına karşı yüksek teknolojili izleme, kitlesel keyfi gözaltı ve baskı kampanyasının uygulanması sırasında istismar ve insan hakları ihlallerinde töhmet altında kalmıştır." ifadesi kullanıldı.

Teşekküller arasında bazı yerel hükümet ajanslarının yanı sıra video izleme donamını ve yüz tanıma teknolojisi üreten Dahua Technology, Hikvision ve Megvii Technology gibi firmaların bulunduğu belirtildi.

Kara listeye giren Çinli teşekküllerin, Washington yönetiminin onayı olmadan ABD şirketlerinden ürün satın alması yasaklanıyor.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM'DEN DE BİR HAMLE GELMİŞTİ

Birleşmiş Milletler () İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

AA

ABD Savunma Bakanı, Türkiye paylaşımını sildi! Türk operasyonunu onaylamıyoruz demişti ABD SAVUNMA BAKANI, TÜRKİYE PAYLAŞIMINI SİLDİ! "TÜRK OPERASYONUNU ONAYLAMIYORUZ" DEMİŞTİ
Mahkemeden ABD Başkanı Trump'a kötü haber MAHKEMEDEN ABD BAŞKANI TRUMP'A KÖTÜ HABER
ABD YPG'yi sattı! Teröristler ağlamaya başladı ABD YPG'Yİ SATTI! TERÖRİSTLER AĞLAMAYA BAŞLADI
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI
ABD, Tel Abyad ve Rasulayn'daki üsleri boşalttı! İşte ilk görüntüler ABD, TEL ABYAD VE RASULAYN'DAKİ ÜSLERİ BOŞALTTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN