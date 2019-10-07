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ABD Savunma Bakanı, Türkiye paylaşımını sildi! "Türk operasyonunu onaylamıyoruz" demişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
ABD SAVUNMA BAKANI, TÜRKİYE PAYLAŞIMINI SİLDİ!

, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.

Başkanı 'ın 'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından 'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

ABD , geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

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Erdoğan Erdoğan

Ulan coni sizin orada ne işiniz var o zaman ! İstikrar mı getirdiniz şimdiye kadar gittiğiniz yere ? Yavşak

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evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:50
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