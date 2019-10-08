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Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
AZERBAYCAN'I SARSAN İSTİFA

Gelen son dakika haberine göre; 'un istifa ettiği açıklandı. parlamentosu Başbakanlık görevi için 'un adaylığını onayladı.

'dan gelen son dakika bilgisine göre; Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti. Nevruz Memmedov'un istifasının ardından Azerbaycan parlamentosu Başbakanlık görevi için 'un adaylığını onayladı.

İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE BAŞBAKANLIK YAPTI

15 Mart 1947 doğumlu olan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından İlham Aliyev döneminde görev yaptı. Memmedov, 21 Nisan 2018 tarihinden beri Azerbaycan başbakanı olarak görev yapıyordu. Memmedov eğitimini Azerbaycan Diller Üniversitesinde tamamladı. Memmedov aynıı zamanda Yeni Azerbaycan Partisi'ne mensup.

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