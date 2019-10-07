ABD YPG'yi sattı! Teröristler ağlamaya başladı
Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik kara harekatına hazırlanırken terör örgütü YPG/PKK'da korku ve panik açıklamalara da yansıdı. YPG'nin sözde sözcüsü, “ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi." dedi. ABD'yi DEAŞ ile tehdit eden YPG, "Donald Trump tarafından alınan karar, DEAŞ ile mücadelede oluşturulan SDG ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere.” ifadelerini kullandı.
YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden ABD karşıtı açıklamalarda bulundu. "Bölgede bulunan ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi" denilen açıklamada, "Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan karar, DEAŞ ile mücadelede oluşturulan SDG ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere. İttifaklar karşılıklı güven üzerine kuruludur" ifadelerine yer verildi.
"ABD BİR AÇIKLAMA BORÇLU"
YPG/PKK'nın ABD'nin korumasını beklemedikleri kaydedilen açıklamada, "Buradaki insanlara, güvenlik mekanizması açıklamasına ilişkin bir açıklama borçlular" denildi.
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CHP diyor ki. Amerika ile anlaşmışlar anlaşmasalar giremezler di diyor. Bu kadar da ağlanmaz bu kadar da ülkemiz küçük görülmez. CHP seçmenlerine sesleniyorum. Ben CHP ye oy vermeyi taaki kılıçdaroğlu İlk başa geçtiğinde sandığını bulamamış tı ya ozanandan sonra Bıraktım. İnsan savaşta bari devletinin yanında durur. Aynaya nasıl bakabiliyor bu kişiler. Sen devletin parasını ye milletvekili olarak devletin, ABD nin bile ağlaya ağlaya Türklerin önünde duramıyoruz açıklaması yapsın ve sende çıkıp utanmadan aslında biz büyük ülke değiliz Amerika ile anlaşmışlar o yüzden ABD çekiliyor de!!!! Size bu açıklamalarınıza rağmen oy vereÇek arkadaşlar varsa Birkez daha düşünsünler!!! Yazık size... oy veren vatandaşa değil CHP milletvekillerine! Neticesinde oy veren vatandaş sarı saçlı mavi gözlü ulu Önder Atatürk için oy veriyor size değil...cevapla 07.10.2019 19:22
it ürür kervan yürür, temizleyeceğiz heryeri çok şükür başımızda RTE yani Atatürk ümüz var, başkomutanımız var, Allah ondan razı olsun uzun ömür versin amincevapla 07.10.2019 18:46
amerikanin bu kararina pyd den cok avrupali Malum emperyalist basdart ülkeler daha cok üzüldüler cünkü türkiyeyi parcalamak isteyen bu basdartlar teröristlerin yanliz kalmasini istemiyolarcevapla 07.10.2019 18:43
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