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ABD YPG'yi sattı! Teröristler ağlamaya başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ABD YPG'Yİ SATTI! TERÖRİSTLER AĞLAMAYA BAŞLADI

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik kara harekatına hazırlanırken terör örgütü /'da korku ve panik açıklamalara da yansıdı. YPG'nin sözde sözcüsü, “ askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi." dedi. ABD'yi ile tehdit eden YPG, " tarafından alınan karar, DEAŞ ile mücadelede oluşturulan ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere.” ifadelerini kullandı.

/ sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter hesabı üzerinden karşıtı açıklamalarda bulundu. "Bölgede bulunan ABD askerleri bize dostluk ve ittifaka değer vermediklerini gösterdi" denilen açıklamada, "Buna rağmen ABD Başkanı tarafından alınan karar, ile mücadelede oluşturulan ve ABD arasındaki güven ve işbirliğini mahvetmek üzere. İttifaklar karşılıklı güven üzerine kuruludur" ifadelerine yer verildi.

"ABD BİR AÇIKLAMA BORÇLU"

YPG/PKK'nın ABD'nin korumasını beklemedikleri kaydedilen açıklamada, "Buradaki insanlara, güvenlik mekanizması açıklamasına ilişkin bir açıklama borçlular" denildi.

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CHP &#252;z&#252;ld&#252; CHP üzüldü

CHP diyor ki. Amerika ile anlaşmışlar anlaşmasalar giremezler di diyor. Bu kadar da ağlanmaz bu kadar da ülkemiz küçük görülmez. CHP seçmenlerine sesleniyorum. Ben CHP ye oy vermeyi taaki kılıçdaroğlu İlk başa geçtiğinde sandığını bulamamış tı ya ozanandan sonra Bıraktım. İnsan savaşta bari devletinin yanında durur. Aynaya nasıl bakabiliyor bu kişiler. Sen devletin parasını ye milletvekili olarak devletin, ABD nin bile ağlaya ağlaya Türklerin önünde duramıyoruz açıklaması yapsın ve sende çıkıp utanmadan aslında biz büyük ülke değiliz Amerika ile anlaşmışlar o yüzden ABD çekiliyor de!!!! Size bu açıklamalarınıza rağmen oy vereÇek arkadaşlar varsa Birkez daha düşünsünler!!! Yazık size... oy veren vatandaşa değil CHP milletvekillerine! Neticesinde oy veren vatandaş sarı saçlı mavi gözlü ulu Önder Atatürk için oy veriyor size değil...

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evet5
hayır0
cevapla 07.10.2019 19:22
İstanbullu İstanbullu

it ürür kervan yürür, temizleyeceğiz heryeri çok şükür başımızda RTE yani Atatürk ümüz var, başkomutanımız var, Allah ondan razı olsun uzun ömür versin amin

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evet2
hayır0
cevapla 07.10.2019 18:46
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

amerikanin bu kararina pyd den cok avrupali Malum emperyalist basdart ülkeler daha cok üzüldüler cünkü türkiyeyi parcalamak isteyen bu basdartlar teröristlerin yanliz kalmasini istemiyolar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 18:43
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