ABD, Tel Abyad ve Rasulayn'daki üsleri boşalttı! İşte ilk görüntüler
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Tel Abyad ve Rasulayn'da yer alan ve ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığını duyurdu. Üslerden ilk görüntüler geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıkladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.
ÇEKİLME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti önceci yaptığı açıklamada "Sayın Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi.
ABD ÜSLERİ BOŞALTILIYOR
Bölgede ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığı bilgisi çekildi. Yerel kaynaklar, Tel Abyad ve Rasulayn'da yer alan üslerin boşaltıldığına dair fotoğrafları paylaştı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili de bu gelişmeyi doğruladı.
İşte boşaltılan üslerden gelen kareler:
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bana kalirsa bu abd nin bi stratejik,taktik oyunudur bunun altinda mutlaka birseyler vardir türkiye bu oyuna gelmemelidir zira bu kalleslerden hersey beklenir cok ama cok dikkatli olunmasi gerekiyorcevapla 07.10.2019 14:55
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