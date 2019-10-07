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ABD, Tel Abyad ve Rasulayn'daki üsleri boşalttı! İşte ilk görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
SÜREÇ BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan 'li yetkili, ve Rasulayn'da yer alan ve ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığını duyurdu. Üslerden ilk görüntüler geldi.

Başkan ile Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise açıkladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, ", yakın zamanda 'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.

ABD, Tel Abyad ve Rasulayn'daki üsleri boşalttı! İşte ilk görüntüler | Video ABD, TEL ABYAD VE RASULAYN'DAKİ ÜSLERİ BOŞALTTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER | VİDEO

ÇEKİLME BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti önceci yaptığı açıklamada "Sayın Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi.

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ABD ÜSLERİ BOŞALTILIYOR

Bölgede ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığı bilgisi çekildi. Yerel kaynaklar, ve Rasulayn'da yer alan üslerin boşaltıldığına dair fotoğrafları paylaştı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili de bu gelişmeyi doğruladı.

İşte boşaltılan üslerden gelen kareler:

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

bana kalirsa bu abd nin bi stratejik,taktik oyunudur bunun altinda mutlaka birseyler vardir türkiye bu oyuna gelmemelidir zira bu kalleslerden hersey beklenir cok ama cok dikkatli olunmasi gerekiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 14:55
gakko gakko

vurun artik vurun oyuna gelmeyelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 13:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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