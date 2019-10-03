Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam, Başkan Erdoğan'ın talimatı yeterli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile kurulması planlanan Güvenli Bölge ile CHP'nin terör yandaşları ile yaptığı tartışmalı Suriye Konferansı gibi önemli konulara dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyanın takip ettiği Güvenli Bölge'nın yanı sıra CHP'nin tartışmalı Suriye Konferansı ve ayrıca ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedeflerine dair A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğu için devam eden hazırlıklar ile ilgili olarak, "Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı yeterli, gereken yapılır." dedi.

"BİZİ İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GÖTÜRMEYECEK"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.

TALİMAT BEKLENİYOR

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecilerin buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." ifadelerini kullandı.