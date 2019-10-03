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Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam, Başkan Erdoğan'ın talimatı yeterli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BAKAN DUYURDU! ERDOĞAN'IN EMRİ BEKLENİYOR

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile kurulması planlanan ile CHP'nin terör yandaşları ile yaptığı tartışmalı Suriye Konferansı gibi önemli konulara dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyanın takip ettiği 'nın yanı sıra CHP'nin tartışmalı Suriye Konferansı ve ayrıca ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedeflerine dair A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğu için devam eden hazırlıklar ile ilgili olarak, "Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı yeterli, gereken yapılır." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla... |Video MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT AÇIKLAMASI: BAŞKOMUTANIN TALİMATIYLA... |VİDEO

"BİZİ İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GÖTÜRMEYECEK"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.

TALİMAT BEKLENİYOR

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecilerin buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." ifadelerini kullandı.

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nizam nizam

usta işini bilir kim ne derse desim Başkan akıllı adam vesselam

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evet0
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cevapla 03.10.2019 14:08
Faruk Faruk

Eee ne bekliyoruz ozaman. Girecekseniz girin artık ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2019 13:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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