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3 büyüklere büyük şok! Son 40 yılın...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
3 BÜYÜKLERE BÜYÜK ŞOK! SON 40 YILIN...

'de 'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan , ve , bu sezon tarihi düşüşlerinden birini yaşıyor. Ligin en çok şampiyon olan takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşüne engel olamadı.

'de 7. hafta geride kalırken 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Son 2 sezonun şampiyonu ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 1 yenilgi sonunda 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı.

En kötü performansı gösteren ve ikişer galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen ise 12. sırada yer bulabildi.
'un "Üç Büyükler"i, ortaya koydukları performansla 7. haftalar dikkate alındığında 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı.
Bu sezonun 7 haftalık bölümününde ilk dört sıra Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, ve İttifak Holding Konyaspor'dan oluştu.

1979-1980'DA DA İLK DÖRDÜN DIŞINDA KALMIŞLARDI
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son olarak 1979-1980 sezonunda 7. haftalar itibarıyla ilk dördün dışında kalmıştı.
Söz konusu sezonda 16 takım mücadele ederken, 2 puanlık sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Fenerbahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu.

1979-1980 sezonuna çok kötü başlayan Galatasaray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu. İstanbul'un "Üç Büyükler"inin kötü başladığı sezonun 7 haftalık bölümünde ilk dört Trabzonspor, , ve 'den oluşmuştu.

Sonraki haftalarda yükselişe geçen Fenerbahçe, söz konusu sezonu 35 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray 29 puanla 9. olurken, Beşiktaş aynı puanı toplayarak 11. sırada kaldı.

1979-1980'un ardından oynanan 39 sezonda "Üç Büyükler"den en az biri 7. haftalarda ilk 4'ün içinde yer almıştı.

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