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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2019
SURİYE SINIRINA DİKKAT ÇEKEN SEVKİYAT

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat öncesinde Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor. Sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat ŞANLIURFA'DA SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Son dakika: ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristler görüntülendi SON DAKİKA: ‘BARIŞ PINARI HAREKATI’ ÖNCESİ SURİYE SINIRINDA YPG/PKK’LI TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ

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