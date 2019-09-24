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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'barış mesajı' duyurusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
RUHANİ'DEN 'BARIŞ MESAJI' DUYURUSU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ta ve 'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.

BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için 'a ulaşan Ruhani, İran devlet medyasına temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞ MESAJINI DÜNYA KAMUOYUNA İLETMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"
New York'taki 4 günlük temasları kapsamında dünya liderleri başta olmak üzere birçok kişiyle önemli görüşmeler yapacağını belirten Ruhani, "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor. Bölge halkının ve 'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletebilmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, İran'ın tüm taraflardan taahhütlerine ve kanunlara bağlı kalmalarını istediğini kaydetti.

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