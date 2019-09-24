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İran'dan 3 ülkeye tepki: ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamayın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
İRAN'DAN 3 ÜLKEYE TEPKİ: PAPAĞAN GİBİ TEKRARLAMAYIN

Dışişleri Bakanı Muhammed , Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan 'ı sorumlu tutmasına tepki göstererek, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Bu sorun; bağımsız yol izlemek için güçlü irade sergilemek, ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve nükleer anlaşmaya uymak ile çözülebilir" dedi.

, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 14 Eylül'de 'ya düzenlenen saldırıdan 'ı sorumlu tutmasını eleştirdi.

"ABD'NİN İÇİ BOŞ İDDİALARINI PAPAĞAN GİBİ TEKRARLAMAYIN"

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ABD'nin izni olmadan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getiremediklerinin Mayıs 2018'den bu yana açık bir şekilde ortaya çıktığını savunan Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Bu sorun; bağımsız yol izlemek için güçlü irade sergilemek, ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve nükleer anlaşmaya uymak ile çözülebilir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Zarif, AB ülkelerinin yeni nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamaları konusunda da, "Mevcut anlaşmaya uyulmadan hiçbir şekilde yeni bir anlaşmaya olmayacaktır." görüşünü paylaştı.

İRAN'A KARŞI ORTAK AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Almanya Başbakanı Angela , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ve İngiltere Başbakanı dün ortak bir açıklama yayımlamıştı

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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