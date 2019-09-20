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ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı İran açıklaması: Hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN ÇARPICI İRAN AÇIKLAMASI: HAZIRIZ

- gerilimi devam ediyor.. ABD Başkanı , İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanı , Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİ HEDEF ALACAK"

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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bahri ertetik bahri ertetik

usa bütün kariyerini ve inanırlığını kaybetti hemde öyle bir kaybettiki karizmasının cizilen kısmı (kalmadı gerçi) macun bil kapatamaz Yalanla dolanla birşey yapılmayacağını hala öğrenemediler.Niyetleride yok.

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cevapla 20.09.2019 19:02
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