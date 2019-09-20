ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı İran açıklaması: Hazırız

ABD-İran gerilimi devam ediyor.. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİ HEDEF ALACAK"

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.