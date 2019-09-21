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İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
İRAN, RUSYA VE ÇİN'DEN ORTAK TATBİKAT KARARI

İran Genelkurmay Başkanlığı Savunma Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Şeltuki, "Devrimden sonra ilk kez ve ile üçlü askeri deniz tatbikatı düzenleyeceğiz." dedi.

İran'ın, ve 'nun kuzeyinde ve ile ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı Savunma Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Muhammed Şeltuki, yakın zamanda uluslararası sularda askeri tatbikat düzenleyeceklerini açıkladı.

Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda gerçekleşecek tatbikata, Rusya ve Çin donanmasının da katılacağını aktaran Şeltuki, "Devrimden sonra ilk kez Rusya ve Çin ile üçlü askeri deniz tatbikatı düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

AA

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