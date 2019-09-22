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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Aramco saldırısından İran sorumlu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
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Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, "Suudi Arabistan şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu 'in milli şirketi Aramco'ya yapılan saldırıyı kimin gerçekleştirdiği kafa karışıklığına sebep oluyor. Saldırıyı Husiler üstlense de, ve Suudi Arabistan, saldırıyı 'ın yaptığını öne sürüyor. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Aramco'nun petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi.

"ATIŞ NOKTASI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Aramco tesislerine yönelik saldırının değil ülkenin kuzeyinden yapıldığını belirterek, "Aramco'yu hedef alan füzelerin Yemen değil kuzeyden geldiğinden eminiz. Suudi Arabistan, füzelerin ateşlendiği noktayı tespit etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiğine değinen Cubeyr, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

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TAHRAN'A KÖTÜLÜK SUÇLAMADI

Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtti. Suudi Arabistan'ın şu ana kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığına işaret eden Cubeyr, Riyad yönetiminin iyilikten, Tahran'ın ise kötülükten yana olduğunu savundu.

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10 SİHA KULLANILDI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi 'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

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ABD SAVAŞ NEDENİ DEMİŞTİ

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı 'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

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TRUMP: SAVAŞ SON SEÇENEK

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti. Pompeo, önceki gün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husiler'e destek veriyor.

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