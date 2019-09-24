İngiliz devi Thomas Cook'un ardından bir dev şirket daha iflasını açıkladı
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook dün iflasını açıklamıştı. Bugün de Slovenya’nın milli havayolu Adria Airways iflasını açıkladı.
Slovenya'nın milli havayolu Adria Airways, Salı ve Çarşamba günüleri için tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
Bir süredir mali sıkıntılar içinde olan havayolunun fon arayışına devam edeceği ve en kısa süre içinde uçuşlarına yeniden başlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Durum nedeniyle yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri belirtilirken, mağdur olan yolcularında havayolu ile iletişime geçmeleri istendi.
1961 yılında kurulan milli havayolunun filosunda 17 adet uçak bulunuyor.
178 YILLIK DÜNYA DEVİ İFLASINI VERDİ
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu.
Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı. Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.
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