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İngiliz devi Thomas Cook'un ardından bir dev şirket daha iflasını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
İNGİLİZ DEVİ THOMAS COOK'UN ARDINDAN BİR DEV ŞİRKET DAHA İFLASINI AÇIKLADI

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü dün iflasını açıklamıştı. Bugün de ’nın milli havayolu Adria Airways iflasını açıkladı.

'nın milli havayolu Adria Airways, Salı ve Çarşamba günüleri için tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Bir süredir mali sıkıntılar içinde olan havayolunun fon arayışına devam edeceği ve en kısa süre içinde uçuşlarına yeniden başlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Durum nedeniyle yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri belirtilirken, mağdur olan yolcularında havayolu ile iletişime geçmeleri istendi.

1961 yılında kurulan milli havayolunun filosunda 17 adet uçak bulunuyor.

178 YILLIK DÜNYA DEVİ İFLASINI VERDİ

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu.

Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı. 'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.

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