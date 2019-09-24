İngiltere Başbakanı Johnson'dan şoke eden kararla ilgili açıklama
Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Anayasa Mahkemesi'nin kararına "kesinlikle katılmadığını" ancak "saygı göstereceklerini" söyledi.
Boris Johnson, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu saygı duyacağımız bir karar. Yargı kararlarına saygı gösteririz. Yargının vardığı sonuca kesinlikle katılmadığımı ifade etmek durumundayım. Doğru olduğunu sanmıyorum ancak karara uyacağız ve elbette parlamento açılacak." ifadelerini kullandı.
Brexit'i engellemek isteyen birçok kişi olduğu konusunda bir şüphe bulunmadığını savunan Johnson, "Bu ülkenin AB'den çıkmasını durdurmak isteyen birçok kişi var." dedi.
KARAR
Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmuş, Kraliçe'nin onayıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti.
Ancak Johnson'ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir "anayasal darbe" diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.
Hükümet, muhaliflerin lehine çıkan bir karara itiraz edince konu Anayasa Mahkemesinin gündemine gelmişti. 17 Eylül'de başlayan davada karar bugün açıklanmış ve Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe'ye sunduğu gerekçenin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayılmıştı.
Hükümde, "Tatil kararı, meşru bir sebep olmadan parlamentonun yasama organı olarak anayasal görevini yerine getirmesini engelleyecek bir etkiye sahip olması durumunda yasa dışıdır. Parlamentonun 5 hafta tatil edilmesinin niçin gerekli olduğu konusunda mahkemeye gerekçe sunulmadı. (Bu durumda) Kararın yasa dışı olduğu sonucuna varmak zorundayız." ifadelerine yer verilmişti.
Parlamento, tatile girmeden önce Johnson'ın 31 Ekim'de ülkeyi anlaşmasız biçimde Avrupa Birliği'nden (AB) ayırmasını önlemeye dönük bir yasa da çıkarmış, Johnson bu yasaya uymayabileceğinin sinyalini vermişti.
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