Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! TİKA'nın yenilediği yetimhane açıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da 100 yetimin kaldığı Dar-ul Ehsaas yetimhanesini yeniledi. Yetimhanenin yenilenmesiyle ilgili konuşan TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, "PBM, İslamabad çevresinde 20'nin üzerinde yetimhaneyi bugün açılışını yaptığımız yetimhaneyi model alarak yenileyecek." ifadesini kullandı.Başkent İslamabad'daki yetimhanenin yenilenme sonrası açılışına, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, eşi Zlatomira Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Pakistan ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Aon Abbas Buppi ile TİKA'nın "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında ülkede bulunan Türk üniversite öğrencileri katıldı.
Yetimhanenin yenilenmesiyle ilgili AA'ya konuşan Umut, "PBM, İslamabad çevresinde 20'nin üzerinde yetimhaneyi bugün açılışını yaptığımız yetimhaneyi model alarak yenileyecek." ifadesini kullandı.
Açılışın ardından Büyükelçi Yurdakul, yetimhanede kalan çocuklarla bir araya geldi. Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında açılışa katılan Türk öğrenciler de yetimhanede kalan çocuklarla bahçe duvarına boyama yaptı.
Yaşları 5 ila 15 arasında değişen 100 öğrencinin kaldığı PBM bünyesindeki yetimhanede, TİKA tarafından her yatakhaneye serinletme sistemleri kurulurken binanın tüm pencereleri, dış cephe boyaları ve yatakhane duvarları yenilendi. Ayrıca yetimhane öğrencilerine kriket ekipmanları ve futbol topu dağıtıldı.
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