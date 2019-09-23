İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
Son dakika haberi... 178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği bildirildi.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'u kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi.
20 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.
Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.
150 BİNDEN FAZLA TATİLCİ ÜLKELER��NE GERİ GETİRİLECEK
Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.
Konuya ilişkin olarak Thomas Cook'un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.
AA
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