Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Thomas Cook duyurusu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, batan Thomas Cook tur operatörüne ilişkin olarak zarar görebilecek işletmeler için kredi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam etmektedir.
Bugün itibarıyla Thomas Cook İngiltere'nin, ülkemizde 21.033 konaklamak misafiri bulunmaktadır.
22.09.2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi" en kısa sürede hayata geçirilecektir."
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