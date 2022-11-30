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Tunus Fransa'yı devirse de turu kapamadı!

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Tunus Fransa’yı devirse de turu kapamadı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi. Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup etse de grubun diğer maçında Avustralya da kazanınca grupta 3'üncü sırada kalarak elendi.

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan Matthew Conger'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Tunus, 58'inci dakikada Wahbi Khazri'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fransa grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3'üncü sırada tamamladı.

İLK 11'LER

Tunus : Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.

Fransa : Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Tchouameni, Fofana, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani.

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