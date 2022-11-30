Tunus Fransa'yı devirse de turu kapamadı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi. Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup etse de grubun diğer maçında Avustralya da kazanınca grupta 3'üncü sırada kalarak elendi.
2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan Matthew Conger'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Tunus, 58'inci dakikada Wahbi Khazri'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fransa grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3'üncü sırada tamamladı.
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