Tunus Fransa’yı devirse de turu kapamadı!

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu'ndan Matthew Conger'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Tunus, 58'inci dakikada Wahbi Khazri'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fransa grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3'üncü sırada tamamladı.