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2024 Hac ön kayıtları başladı! Hac kayıtları ne zaman sona erecek? DİB Hac ön kayıtları nasıl yapılır?

DİN
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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2024 Hac ön kayıtları başladı! Hac kayıtları ne zaman sona erecek? DİB Hac ön kayıtları nasıl yapılır?

2024 Hac ön kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hacı adayı vatandaşların E-Devlet üzerinden ön kayıt kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Son tarih 11 Ekim 2023…

2024 yılında hacılığa gitmek isteyenler için hac ön kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre hacı vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşların E-Devlet üzerinden ön başvuruda bulması gerekiyor. Başvurular 13 Eylül 2023 tarihinde başladı. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşları başvuru öncesinde kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İşte 2024 Hac ön kayıt son başvuru tarihi ve kayıt ücreti…

2024 HAC ÖN KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2024 Hac ön kayıt başvuruları 13 Eylül 2023 tarihinde başladı. Hacı adayları 11 Ekim 2023 tarihine kadar ön kayıtlarını E devlet üzerinden hac kayıt ücretini yatırdıktan sonra kolayca gerçekleştire bilecek.

2024 HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 Hac ön kayıt başvuruları 450 TL olarak belirlendi.

Anlaşmalı bankalara (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücretini yatırmanız gerekiyor.

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2024 Hac ön kayıt başvuruları E-Devlet turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-islemleri adresi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak kolayca yapılabiliyor. Başvuru öncesinde hac kayıt ücretini yatırmayı unutmayın.

Ayrıca E-Devlet üzerinden kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

HAC KAYITLARI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN

2024 yılında hac kayıtlarına ilişkin merak ettiğiniz tüm bilgiye Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) ulaşabilirsiniz.

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