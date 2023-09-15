2024 Hac ön kayıtları başladı! Hac kayıtları ne zaman sona erecek? DİB Hac ön kayıtları nasıl yapılır?

2024 yılında hacılığa gitmek isteyenler için hac ön kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre hacı vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşların E-Devlet üzerinden ön başvuruda bulması gerekiyor. Başvurular 13 Eylül 2023 tarihinde başladı. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşları başvuru öncesinde kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İşte 2024 Hac ön kayıt son başvuru tarihi ve kayıt ücreti…