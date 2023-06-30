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Son dakika | İsveç'te Kur'an yakma skandalı! İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçiyor! Kritik toplantı 2 Temmuz'da

DİN
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Son dakika | İsveç’te Kur’an yakma skandalı! İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçiyor! Kritik toplantı 2 Temmuz’da

Son dakika haberi...Diplomatik kaynaklar: "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir."

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek. Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

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