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Suudi Arabistan'da hac sezonu geride kaldı

DİN
Giriş Tarihi: 01.07.2023
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Suudi Arabistan’da hac sezonu geride kaldı

Suudi Arabistan, 2023 hac mevsiminin salgın hastalıklar açısından herhangi bir tehditle karşı karşıya kalınmadan sağlık açısından başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

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