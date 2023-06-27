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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı

DİN
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı

Hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklarda bulunan hacılar, Arafat Vakfesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe Duasına "Amin" diyerek iştirak etti.

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