29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsveç’teki provokatif eylem! Başkan Erdoğan: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşmayacaklar

İsveç’teki provokatif eylem! Başkan Erdoğan: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşmayacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
ABONE OL
İsveç’teki provokatif eylem! Başkan Erdoğan: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşmayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile bayramlaşma programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kur’an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili Başkan Erdoğan, “Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşmayacaklar. Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız” dedi. Memur maaşları konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası Meclis’imizin takdirine sunacağız. Sözümüzü tutacağız.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA