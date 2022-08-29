Siyahi katliamcısı ABD’nin Gülşen savunuculuğuna sert tepki! Sen kendi ülkenden endişe duy

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca: ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili bu şekilde açıklama yapması asla kabul edilemez. İletişim Uzmanı Sevda Türküsev: ABD Dışişleri Bakanlığı dönüp kendi ülkesine baksın. Zaten Türkiye'deki en büyük sorun fazlasıyla hadsizlik. İfade özgürlüğünde sorun yok. Onlar bir siyahinin gırtlağına dizini dayayıp ölümüne sebep olan polisin ve daha nicelerinin hesabını veremediler daha.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargısı bağımsızdır. Bütün vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altındadır. Hiçbir vatandaşı, polisin diziyle boğularak öldürülmemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı, sen kendi ülken için "endişelenme" de haklısın.