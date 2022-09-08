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Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe'de yeni müftüsünü seçecek

DİN
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe’de yeni müftüsünü seçecek

Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatının ardından 9 Eylül Cuma günü İskeçe’deki camilerde müftülük seçimi yapılacak. Müftü Adayı Mustafa Trampa "Cuma günü yapılacak müftü seçimi Yunan devletinin yeni müftülük yasasını tanımadığımızın bir delilidir" derken Müftü Adayı Mustafa Kamo "Batı Trakya insanının her sıkıştığı anda ilk başvuracağı kapı müftülük kapısıdır" ifadelerini kullandı.

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