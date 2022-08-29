29 Ağustos 2022, Pazartesi
Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede
Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen şarkıcının bu talebini değerlendirecek mahkeme, bugün itirazı karara bağlayacak. Buna göre Gülşen ya serbest kalacak ya da tutukluluk halinin devamına karar verilecek.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:53
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