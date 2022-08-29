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Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen şarkıcının bu talebini değerlendirecek mahkeme, bugün itirazı karara bağlayacak. Buna göre Gülşen ya serbest kalacak ya da tutukluluk halinin devamına karar verilecek.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:53
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Gülşen’in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik söylediği skandal sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

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Gülşen’in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

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Gülşen’in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Gülşen’in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

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Gülşen’in tutukluluğunda kritik gün! Gözler mahkemede

BUGÜN BELLİ OLACAK

Bugünse Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, bugün Gülşen'in tutukluluğuna ya devam kararı verecek ya da şarkıcıyı serbest bırakacak.