Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

Sahne kostümleri nedeniyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen, bir konserde tepki çeken açıklamalara imza attı. İmam hatiplileri hedef alan şarkıcı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutukluluğa itiraz ederken kendi isteğiyle tek kişilik koğuşa alındı. Cezaevinde özel muamele gören Gülşen için kantin açtırılırken hapishanedeki ilk isteği ortaya çıktı.