27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

Sahne kostümleri nedeniyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen, bir konserde tepki çeken açıklamalara imza attı. İmam hatiplileri hedef alan şarkıcı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutukluluğa itiraz ederken kendi isteğiyle tek kişilik koğuşa alındı. Cezaevinde özel muamele gören Gülşen için kantin açtırılırken hapishanedeki ilk isteği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 11:23
  • 1
  • 11
Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

İmam hatiplilere için söylediği skandal sözler nedeniyle tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede "Yaman bir çelişki ile Gülşen, üzerine atılı suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir. Alenen halkın kin ve nefretine maruz bırakılan Gülşen, sayısız tehdit ve hakaretlerin mağduru olmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

Sözde eylemin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmiş olmasına ve müvekkilin özür dilemiş olmasına rağmen olağanüstü bir usule tabi tutulup, koşulları olmadığı halde tutuklanması kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmış, 5 yaşındaki evladından koparılarak cezaevine konulması kamu vicdanını rahatsız etmiştir" denildi.

  • 3
  • 11
Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

İLK İSTEĞİ KİTAP OLDU

Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken şarkıcı, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı.

  • 4
  • 11
Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

Gülşen'in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.

HER KESİMDEN TEPKİ YAĞDI / VİDEO

  • 5
  • 11
Gülşen’e cezaevinde özel muamele! İlk isteği bu oldu

İLK DİLEKÇESİNİ YAZDI KİTAP İSTEDİ

Gülşen'i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.