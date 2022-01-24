Cenaze namazı nasıl kılınır? Vefat eden kimsenin cenaze namazı kılınabilmesi için; vefat edenin Müslüman olması, yıkanıp temiz bir kefene sarılması, cemaat önünde olması, vefat eden kişinin tamamı veya bedeninin yarıdan fazlası, yahut başı ile beraber yarısının bulunması gerekiyor. Cenaze namazı ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı? İşte cevaplar...

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.

Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve senâ etmek, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.