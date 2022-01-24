Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı?
Cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cenaze namazı kılabilmek için vefat eden kişinin müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cenaze namazı ile ilgili detaylar açıklandı. Vefat eden kimse için kılınan cenaze namazı, vefat eden Müslüman'ın günah ve kusurlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemek, ona son vazifeyi yapmak için kılınır. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı?
Cenaze namazı nasıl kılınır? Vefat eden kimsenin cenaze namazı kılınabilmesi için; vefat edenin Müslüman olması, yıkanıp temiz bir kefene sarılması, cemaat önünde olması, vefat eden kişinin tamamı veya bedeninin yarıdan fazlası, yahut başı ile beraber yarısının bulunması gerekiyor. Cenaze namazı ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı? İşte cevaplar...
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?
Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.
Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah'a hamd ve senâ etmek, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.
Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar "ve celle senâük" cümlesiyle birlikte "Sübhaneke"yi okurlar.
Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve "Salli-Bârik" duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle "Fâtiha" suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir.
Böylece namaz tamamlanmış olur.
CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a senâ, Resûlullah'a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: "Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlü'nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler." (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, "Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın." (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.
CENAZE NAMAZINI KILMANIN BELLİ BİR VAKTİ VAR MIDIR?
Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Günün her saatinde cenaze namazı kılınabilir. Ancak zorunlu olmadıkça kerâhet vakitlerinde kılınması uygun değildir (Tirmizî, Cenâiz, 41). Hazırlanmış olan bir cenazeyi bekletmeksizin, namazını kılıp çabukça defnetmek daha uygundur (Tirmizî, Cenâiz, 30). Bununla beraber, daha çok cemaatin katılması, ölen kişinin akraba, eş, dost ve komşuları gibi hukuku bulunan insanlara ölüm haberini duyurup son görevlerini yapmak üzere cenaze merasiminde bulunabilmelerinin sağlanması amacıyla cenaze bir süre bekletilebilir.
CENAZE NAMAZI AYAKKABI İLE KILINABİLİR Mİ?
Bütün namazlarda olduğu gibi cenaze namazında da namaza mani olan pisliklerin giderilmesi (necasetten taharet) şarttır. Buna göre, cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabısında namaza engel bir pislik yoksa namazını ayakkabısıyla kılmasında dînen bir sakınca yoktur. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), ayakkabıları ile cenaze namazına durmuş, Cebrail'in ayakkabılarına pislik bulaşmış olduğunu haber vermesi üzerine onları çıkarmıştır (Ebû Dâvûd, Salât, 91).
CENAZE NAMAZI CAMİ İÇERİSİNDE KILINABİLİR Mİ?
Cenaze namazı bir mazeret bulunmadıkça cami dışında kılınır. Ancak yağmur, çamur, soğuk gibi bir mazeret bulunması durumunda camide kılınmasında bir sakınca yoktur (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 181).
Şâfiîlere göre ise camiyi kirletme endişesi yoksa bu namazın camide kılınması, müstehabtır (Nevevî, el-Mecmû', V, 213). Sa'd b. Ebî Vakkas vefat ettiği zaman Hz. Âişe kendisinin de cenaze namazı kılabilmesi için cenazenin mescide getirilmesini istemiş ancak sahabîler onun bu isteğini hoş karşılamamıştı. Bunun üzerine Hz. Âişe, "İnsanlar ne çabuk unutuyorlar! Resûlullah (s.a.s.), Süheyl b. Beydâ'nın cenaze namazını mescidde kılmıştı." (Müslim, Cenâiz, 101) demiştir.
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- Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazında hangi dua ve sureler okunur? Cenaze namazı farz mı?
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