Peygamberler şehri Diyarbakır

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi peygamberler ve krallar kentidir. İnanç turizmi açısından oldukça önemli bir konumda olan Eğil ilçesi, Kuran'ı Kerim'de adı geçen Hz. Zülküf ve Hz. Elyassa'nın kabirlerinin bulunduğu yerdir. A Haber ekibi Eğil ilçesine gitti.

BÜTÜN DİNLERİN BEŞİĞİ EĞİL İLÇESİ

Eğil ilçesi birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim bir coğrafyadır. Burada birçok medeniyetin izleri var. Asurlar, Metler, Persler, Büyük Selçuklu ve daha birçok medeniyetin izlerini taşıyor.